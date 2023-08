Presidenta de COM espera que regresen becas a atletas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ya desconoció a la Federación Mexicana de Natación (FMN), por este motivo, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) y titular del Comité Estabilizador (de deportes acuáticos), espera que este sea el primer paso para que los atletas de disciplinas acuáticas puedan recibir su beca.

"Esperamos que así sea yo creo que con esto la Conade podrá entrar para apoyar a los atletas como lo hace en ciclismo y como lo hace en tiro con arco. Estamos buscando siempre tener un dialogo abierto y dispuesto con la Conade con esto podemos resolver el sueldo de los entrenadores, el pago de becas de los atletas y el apoyo para sus viajes que esperemos que no haya ningún problema", declaró Alcalá en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Desde enero pasado Conade retiró las becas a los deportistas acuáticos mexicanos, debido a que en ese entonces la directora pedía que respaldaran a Kiril Todorov como presidente de la FMN, quien enfrenta un proceso por delito de peculado y justo ahora, Conade ya decidió desaparecer la FMN, al respecto Alcalá indicó que al ser la titular del Comité Estabilizador que nombró World Aquatics, priorizará el bien de los atletas.

"Conade desconoce la FMN dentro del sistema nacional del deporte donde tiene facultad, nosotros como COM lo tomamos con certidumbre para los atletas, yo creo que esto ya no podrá detenerlos para que tengan los apoyos los deportistas y nosotros siempre estaremos dispuestos a coordinar esfuerzos con la Conade porque es el órgano que rige la política deportiva del país y tenemos que siempre hacer un esfuerzo para tener comunicación", señaló la exclavadista.

Incluso María José adelantó que obviamente buscará una reunión con la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, para ver qué procede.

"Yo creo que tendremos que ver las agendas mutuamente para lograr el tema (la reunión)", sentenció Alcalá.