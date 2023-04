Presidente del Al-Nassr sobre Cristiano Ronaldo: "Me estafaron"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Cristiano Ronaldo no vive el mejor momento de su carrera en el balompié de Arabia Saudita, con el paso de las semanas todo ese cariño mostrado en su presentación se convierte en comentarios negativos.

Desde su llegada al Al-Nassr, el equipo no muestra grandes mejorías, quedando eliminado de competencias en las que era catalogado favorito por tener al luso.

Una presión que ha sido expresada por la afición y ahora por el presidente del equipo árabe, que culpó a Ronaldo de todos los males de su equipo.

De acuerdo al medio "ArabiaNews50", luego de que el Al-Nassr cosechó un nuevo fracaso en los torneos locales, su presidente, Musalli Al-Muammar, no dudó y se lanzó contra Cristiano Ronaldo.

"Sólo me han estafado dos veces en mi vida. La primera fue cuando pedí 3 kebabs y sólo me entregaron 2. La segunda fue al fichar a Cristiano Ronaldo", habría dicho el presidente del club.

Después de 24 partidos en la temporada, Cristiano Ronaldo y su equipo marchan en la segunda posición de la Liga Saudí con 53 puntos, seis por debajo de Al-Ittihad.