Preventa del GP de México presenta fallas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- La F1esta de la Fórmula 1 sigue a todo lo que da en México. No han pasado ni tres semanas del Gran Prix de la Ciudad de México y ya salieron a la venta los boletos para la carrera de 2023.

La preventa dio inicio el lunes 14 de noviembre con la Priority de Banamex y la Súper Venta Banorte; sin embargo, no todos tuvieron la fortuna de adquirir sus entradas.

Este martes 15 de noviembre, ha iniciado la preventa para Preventa Citibanamex. Venta Anticipada Banorte y Súper Venta Santander. No obstante, las fallas de volvieron a presentar, causando el enfado de los fanáticos al deporte motor.

"Ticketmaster está presentando fallas en su sistema por lo que no ha permitido la compra de boletos en su canal digital, se encuentran trabajando en ello. Contamos con boletos en todas las localidades y en breve estaremos compartiendo información. Gracias por su comprensión", informó la cuenta México Gran Prix.

Esto detonó la molestia de los fans, que de inmediato se manifestaron en redes sociales con mensajes como: Lo de Ticketmaster es ABERRANTE. Ni con Priority, ni con preventa de 3 bancos distintos, ni formados en la dichosa fila virtual 300 horas antes. Y no es sólo con la F1 o el Gran Premio de México, es ya en cualquier evento. Váyanse a la chingada con su sistema.

Minutos después, Ticketmaster informó que se habían solucionado los problemas; sin embargo, muchos seguidores acusaron que tuvieron éxito y denunciaron a la reventa que en cada evento se adueñan de los tickets.

"El sistema de Ticketmaster ya se encuentra restaurado para que puedas adquirir tus boletos. Todavía contamos con boletos en todas las gradas", informaron.