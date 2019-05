Prieto y Campuzano obtienen medallas en Copa UCI de ciclismo de montaña

Los mexicanos Adair Prieto y Daniela Campuzano se adjudicaron oro y bronce en la tercera fecha de la Copa UCI MTB 2019, que se realizó en la localidad checa de Pec pod Sn??kou, en donde ambos nacionales sobrepusieron su talento ante las condiciones de la pista.

En la categoría Junior de ciclismo de montaña, Prieto se quedó con la medalla de oro al completar el recorrido en un tiempo de 1:09:28 horas y dejar con la plata y el bronce a los checos Jan Zatloukal y David Sulc, con cronos de 1:11:03 y 1:11:53, de manera respectiva, en la modalidad de cross country.

Mientras que la olímpica de Río 2016 Daniela Campuzano se hizo del bronce con un tiempo de 1:43:35 horas, en la prueba donde la ganadora fue la checa Jitka Cabelicka, con 1:40:43, y la plata fue para la británica Isla Short, con 1:41:52.

En el caso de Campuzano Chávez-Peón, esta competición es parte de la preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Ya no recordaba lo que era correr con frío y lodo. La primera vuelta no daba una, hasta que decidí disfrutar la carrera, correr en donde no me sentía segura y avanzar lo más posible en donde podía pedalear", dijo la ciclista al concluir la competencia.

Agregó que al final de la prueba pudo meterse a la zona de medallas, "logré obtener el tercer lugar, estoy feliz de estar aquí y tener la oportunidad de representar a México en las siguientes competencias".