Profeco alerta sobre empresas no autorizadas para boletos del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre posibles fraudes que pueden darse por la venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, porque no son medios autorizados para hacerlo.

Apenas hace unos días, México clasificó para la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022, y ya se vendían boletos y promesas que pueden no cumplirse, por lo que la Profeco alertó que los boletos solo pueden adquirirse por los usuarios finales.

La Profeco afirmó: "hemos observado un aumento en la oferta de paquetes de viajes que incluyen boletos para los partidos, por lo que nos permitimos informar, a fin de que los consumidores hagan una compra segura, que los mismos solo podrán adquirirse por los usuarios finales y por medio de los siguientes canales autorizados".

Por lo que MATCH Hospitality y la Profeco detectaron las siguientes empresas que venden hotel, avión y boletos, aunque no tienen autorización de vender entradas para los partidos:

-Nevada Tours

-Kalinka Tours

-Global Entertainment Mexico (GE México)

-Alpez Travel

-Tours Irapuato

-Just Travelling Travel Services · Eight Tours

-All in One Travel

-Destinos Maya

-Viajes al Mundial

-Pachbe Mexico)

-Mangat Atelier

-Mexicotur

-Deportours

-Atayan Viajes

-PlugMe Travel Score Hospitality

Por lo anterior, la Profeco pidió a los consumidores comprar los boletos directamente en FIFA.com, porque "ninguna agencia de viaje o entidad comercial alguna podrá incluir dentro de sus paquetes de viajes estos boletos".

"En México, solo pueden comercializar paquetes los agentes MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex", alertó la Profeco.

Por lo que reiteró que ninguna entidad puede ofertar o promocionar paquetes que incluyan boletos que no sean de las empresas anteriores.