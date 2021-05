Promete Luis Romo que Cruz Azul no será ridiculizado como en Liguilla pasada

Muchos jugadores que han llegado a Cruz Azul, se desmarcan de inmediato de los 23 años sin título, de los fracasos y sinsabores que ha sufrido la Máquina. Luis Romo no. El volante admite que desde que se puso la casaca cementera, carga con los años de derrotas y frustraciones y eso "me hace desear, más que nunca, que no vuelva a suceder, hay que acabar con esto".

El líder del torneo se presenta en la Liguilla, en los cuartos de final, visitando al Toluca en el Nemesio Díez. El mediocampista, que el torneo pasado vivió la humillación de ser eliminados por los Pumas en esta misma fase, advierte: "Esto no volverá a pasar".

Y recalca: "Queremos que se cambie la historia. Mejoré mucho como futbolista cuando llegué a Cruz Azul asumí esas responsabilidades de los torneos pasados, que no son una carga. Me toca intentar que esto no vuelva a pasar, que no suceda lo que pasó en el torneo pasado".

La espinita quedó clavada de forma profunda: "Los que lo vivimos, sabemos lo que pasó, ahora no voy a decir que no nos pueden volver a ganar, pero para que eso suceda, el equipo que nos toque nos debe de ganar en serio, debe de ser mejor que nosotros, no vamos a ser eliminados por culpa de nosotros... La verdad es que veo a todos mis compañeros muy metidos, con mucha hambre. Somos conscientes de que esto no nos debe de volver a pasar. Lo que pasó en el torneo pasado no volverá a suceder".

La clave para eso será: "Ir tiempo a tiempo, partido a partido. Tenemos muy claro que los records no importan. Con la playera no se va a ganar nada, no hay que cree que con pararnos en la cancha vamos a lograr el objetivo".

Respecto a su continuidad en el equipo, Romo manifestó que por el momento está concentrado en las cuestiones grupales, no individuales, pero "claro que me gustaría salir a Europa, es el objetivo que tengo. Cuando termine el torneo y ojalá sea con el título veremos las opciones que tenemos".

Pero si no se da su salida al Viejo Continente, no quiere salir de la Máquina: "Estoy en el mejor club de mexicano, en el que me ilusiona estar. No me veo jugando hoy en otro equipo de la Liga MX, en este momento no tengo necesidad de moverme de Cruz Azul, no quiero moverme de aquí, mi familia está contenta, nos hemos enamorado de este lugar. Creo que para ser mejor jugar debes de competir en otros países, pero si me voy a quedar, que sea en Cruz Azul".