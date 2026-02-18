PSG se lleva un susto ante Mónaco

Désiré Doué saltó de la banca para rescatar el martes al Paris Saint-Germain justo cuando su defensa del título de la Liga de Campeones parecía desmoronarse en Mónaco, firmando un doblete para voltear el marcador en la victoria 3-2 en la ida de su repechaje por el pase a los octavos de final del torneo.

Vinícius Júnior marcó un brillante gol para darle al Real Madrid la ventaja ante Benfica y luego denunció haber sido víctima de un insulto racista por un rival. El partido en Lisboa se detuvo durante casi 10 minutos, con Vinícius sentado solo en el banquillo en el Estádio da Luz, antes de que el juego se reanudara sin que ningún jugador fuera expulsado como resultado de sus acusaciones. El Madrid ganó 1-0.

El PSG también sacó una renta de un gol tras la ida en el Stade Louis-II del principado. Pero, al ir perdiendo 2-0 después de 18 minutos, el equipo de Luis Enrique corría el riesgo de quedar noqueado inesperadamente.

Eso fue hasta que Doué ingresó como sustituto en la primera mitad y le dio la vuelta al partido con sus goles para impulsar la victoria del PSG.

