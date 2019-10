"Pudimos mostrar que el futbol es de honor, pero no fue así"

Tigres está en el ojo del huracán y no precisamente por su victoria ante Veracruz. Anotar dos goles mientras los Tiburones Rojos protestaban por adeudos fue calificado en México y otros países como desleal.

Para Oribe Peralta, un histórico del balompié nacional, lo de ayer fue una buena oportunidad para mostrar una cara diferente del futbol, pero no fue así.

"Nosotros somos un ejemplo y ayer pudimos mostrar que el futbol es de respeto, de honor. También teníamos la oportunidad de mostrar solidaridad y empatía... no fue así y no sé por qué razón", declaró el "Cepillo".

Peralta alzó la voz y repudió toda injustica en la vida y en la cancha. "Los futbolistas somos un ejemplo. Por falta de solidaridad hay demasiadas injusticias en el mundo. Creo que si no apoyas a que las cosas estén en mejores condiciones, estás del otro lado", señaló.

