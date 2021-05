Puebla habría violado protocolo con más del 50% de aforo

Existen dudas sobre el 50 por ciento de capacidad de aforo en el estadio Cuauhtémoc, durante la vuelta de las semifinales del Guardianes 2021. De acuerdo con la cifra "oficial" de la Liga MX, la "asistencia aproximada" fue de 18 mil 604 espectadores, aunque, por lo que pasó en Pachuca, se reveló que estos números no son de confiar.

Se abrió hasta el 50 por ciento de capacidad del recinto, para el encuentro entre el Puebla y Santos. Según la organización, la capacidad del inmueble es de 47 mil 417 asistentes, por lo que la mitad es 23 mil 709. Según la Liga MX, se cumplió, pero ya se equivocó en Pachuca...

Desde la llegada al estadio, las multitudes se notaron, sobre todo porque el comienzo del cotejo coincidió con el término del juego entre los Pericos de Puebla y los Guerreros de Oaxaca. El parque Hermanos Serdán está junto al Cuauhtémoc, por lo que se aglomeraron las aficiones del futbol y beisbol mexicano.

Minutos previos al silbatazo inicial, largas filas se armaron en los filtros de seguridad. A los seguidores que venían desde Torreón se les revisó todo, hasta el contenido de su calzado. Dentro del recinto, varios aficionados batallaron por encontrar su lugar; algunos hasta se sentaron en asientos que nos les correspondían y fueron removidos por elementos de seguridad.

Con el partido ya en juego, todavía había gente parada, pocos perdieron la paciencia por hallar sus butacas y vieron así el encuentro, mientras afuera todavía no terminaban las colas.

Pocos fueron los que siguieron las medias sanitarias, ya que un sector de la afición del Puebla se colocó por detrás de la portería y no respetaron el distanciamiento social en lo absoluto.

Otros se compartieron alimentos y bebidas, mientras que algunos tenían tanta confianza con los vendedores de cerveza que iban —sin el uso de cubrebocas—, tomaban entre dos y tres vasos y las llevaban a sus lugares.

¿Manos lavadas? ¿Uso de gel sanitizante? ¿Sana distancia? En cuanto acabó el partido, con victoria del Puebla (1-0) pero el global a favor del Santos (3-1), los asistentes salieron en multitudes rumbo a las puertas. El estacionamiento lleno de vehículos y con poco espacio para transitar, tanto automóviles como peatones.

Las imágenes físicas y las señales televisivas también dejaron dudas sobre la verdadera capacidad que se permitió este domingo por la tarde. La Liga MX registro menos de 19 mil, ni siquiera la mitad, ¿será?