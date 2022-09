Puebla por fin gana, vence a Tigres

A-AA+

Con doblete de Martín Barragán La Franja de Puebla por fin gana, vence la noche de este viernes a los Tigres de la UANL por marcador de 2-1 para romper una racha de empates y derrotas en el torneo de la Liga MX.

Desde la Jornada 2 que venció Santos Laguna por la mínima diferencia que el Puebla no conocía lo que era sumar de tres. Diez empates y dos derrotas fueron sus resultados a lo largo del torneo.

El Puebla salió inspirado, Martín Barragán desde el primer minuto de juego adelantaba a los camoteros, con un disparo de al ingresar al área felina sorprendiendo a los asistentes al estadio Cuauhtémoc.

El delantero del Puebla Martín Barragán saltó al campo de juego inspirado, cargando al equipo al minuto 17 anotó pero con infracción, el silbante apoyado del VAR anuló la anotación.

Pero al 29 mandó la pelota al fondo de las redes en una mala salida del arquero de Tigres. que no pudo rechazar un centro al área dejando el balón a la deriva, pero para suerte del cuadro local, le cae a un poblano que recentra y entre el toma y daca Barragán la manda al fondo de las redes.

Los Tigres reaccionaron, al minuto 41, Samir Caetano de Souza de cabeza la puso pegada al segundo palo, imposible ante la estirada de Antony Silva.

Para el complemento, Tigre se fue al abordaje, pero la buena marcación y la falta de contundencia de los delanteros felinos no pudieron anotar el gol del empate.

La desesperación llegó a los jugadores Luis Enrique Quiñones se fue a las regaderas antes de terminar el juego al cometer una infracción que le valió la segunda tarjeta amarilla.

Tras el resultado el Puebla sumó su tercera victoria en el torneo para llegar a 19 unidades, mientras que Tigres se queda en 27 puntos.