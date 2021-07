Puebla se recupera del brote de Covid; urgen partidos amistosos

El Puebla espera los resultados de las últimas pruebas de antígeno para saber si pueden regresar a los entrenamientos en cancha, después del brote de Covid que los hizo aislarse y suspender sus juegos de pretemporada.

Carlos Poblete, director deportivo del club de La Franja, explicó como se dieron estos contagios: "El resumen de lo que sucedió es que el pasado 19 de junio nos presentamos a los trabajos de pretemporada, nos hicimos todos los exámenes, físicos y de Covid y nos fuimos a Querétaro, donde nos hicimos otros exámenes y ahí nos dimos cuenta de los primeros casos, fueron aislados tres miembros del equipo. Luego salió el otro, todos fueron regresados a Puebla. Por esta causa suspendimos el juego ante Toluca del pasado domingo".

El equipo se regresó al estado de Puebla, "y lamentablemente cuatro casos más se sumaron, así que de manera responsable y apelando a cortar este contagio suspendimos la gira en Washington donde teníamos juegos contra equipos de Centroamérica y Estados Unidos.

"Hoy todo el equipo está en cuarentena, trabajamos de manera virtual. Este día nos hicimos exámenes para saber si mañana ya podemos entrenar, esperaremos los resultados y pondremos en la mesa la posibilidad de regresar al campo y seguimos de manera virtual".

Se negó que el nuevo refuerzo, Fernando Aristeguieta, haya sido el causante del contagio: "Fernando tuvo un falso positivo en Copa América. Si hubiera estado contagiado no hubiera salido de Brasil, de su país. Llegó cuando ya habían aparecido los casos. Él no está contagiado".

Estaba dentro de las probabilidades "el vacunarse en Estados Unidos en esta gira, muchos lo hicieron en sus vacaciones. Quizá en alguna Fecha FIFA podamos ir a vacunar a todos, pero el vacunarse no es sinónimo de que no te contagies".

Ante esto y a veinte días de que inicie el nuevo torneo, Puebla deberá de apresurarse para llegar debidamente preparado: "Estamos buscando juegos aquí en México, pero tenemos confianza en todo nuestro trabajo que estamos haciendo. Sabemos que algunos jugadores se verán afectados en su rendimiento, este virus condiciona el aspecto físico, pero la meta final sigue en pie".

En el aspecto deportivo, el "Búfalo" Poblete aseguró que no hay miedo por iniciar el torneo debido a estos contagios y también a las bajas que se han tenido, como Santiago Ormeño y Omar Fernández: "No hay miedo. Llegaron Fernando, Pablo Parra y está lo plantificado con el sector izquierdo con gente joven. La gente que se fue va a ser reemplazada de la mejor manera. El torneo anterior se fueron gente como Vikonis, Osvaldito, Angulo y seguimos adelante. A la gente le salta mucho que un equipo se desprenda de sus figuras, pero los resultados han sido buenos con esta política".