Puebla va por triunfo frente a Atlético de San Luis

El Atlético de San Luis recibe este sábado 17 de abril a Puebla en el estadio Alfonso Lastras como parte de la Jornada 15 del torneo Guard1anes 2021.

Los dirigidos por Leonel Rocco se ubican en la posición 16 de la Tabla General con 12 puntos, resultado de tres victorias, tres empates y ocho derrotas; la última durante su visita a los Bravos de Juárez.

El equipo potosino no festeja una victoria desde la jornada 7, cuando derrotó por la mínima al Santos; en cambio, ha sumado cuatro derrotas consecutivas.

Por su parte, los de la Franja van con buena racha y se sitúan en la parte superior de la Tabla, con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y tres derrotas.

Los Camoteros no han visto la derrota desde la jornada 11, cuando perdieron por la mínima frente al Atlas, y aspiran a clasificar de manera directa a la Liguilla pues actualmente están renqueados en la cuarta posición.

Nicolás Larcamón, director técnico del Puebla, dijo en conferencia de prensa estar a gusto en el club, "tengo contrato y estoy enfocado en terminar de la mejor manera el torneo y empezar a proyectar la siguiente temporada. Es momento de poner el foco de cara al desenlace del torneo y habrá tiempo de planificación a largo plazo".

Se espera que el encuentro entre Atlético de San Luis y Puebla se lleve a cabo con un 25 por ciento de aficionados, pues autoridades potosinas analizan la reapertura del Alfonso Lastras, el cual no ha tenido afición desde el 28 de febrero del año pasado.

La última ocasión que ambos equipos se enfrentaron fue en la última jornada del torneo pasado, cuando los entonces dirigidos por Juan Reynoso anotaron el único gol del encuentro.

El partido se disputará este sábado, en punto de las 17:00 horas centro y se transmitirá por ESPN.