Puebla ya tendría al sustituto de Juan Reynoso

Pese a obtener boleto a la Liguilla tras cinco años de ausencia y tener en las próximas horas el juego de ida de los cuartos de final ante León, todo indica que el técnico peruano Juan Reynoso tienen las horas contadas en el banquillo poblano.

Esto tras darse a conocer que el argentino Nicolás Larcamón tendría ya un arreglo con la escuadra poblana para llegar al equipo mexicano al finalizar su participación en el Guardianes 2020.

El encargado de dar la noticia fue Freddy Palma, presidente de Curicó Unido de la primera división del fútbol chileno y exequipo de Larcamón.

"Me dejó claro cuáles fueron los motivos de su salida. Es una oportunidad tremenda para él en el Puebla de México. No había mucho que hacer, no era una negociación reciente. Él había estado afuera porque no había podido entrar al fútbol mexicano, pero venían intentándolo hace mucho tiempo", declaró en radio Futuro.

El directivo chileno agregó que la decisión de su salida del cuadro chileno fue una sorpresa para todos.

"Fue una noticia sorpresiva, una determinación sin ninguna negociación. No tuvimos nada que hacer. La explicación fue que tenía la opción de tomar un club en diciembre".

El entrenador argentino cuenta con la experiencia de haber dirigido a Deportes Antofagasta y a Huachipato en el futbol chileno.