Pumas anuncia su calendario para el AP 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- Cada vez falta menos para el comienzo del Apertura 2023 y en este caso los Pumas, presentaron de manera oficial el calendario de las 17 jornadas que disputarán en la búsqueda de volver a ser un equipo protagonista, en la primera temporada completa de Antonio Mohamed al frente del plantel.

El cuadro universitario, que realizó pretemporada en las playas de Acapulco, arrastra una racha negativa de dos torneos consecutivos sin acceder a la fase final del futbol mexicano, incluso con el sistema de repechaje que permite a 12 equipos pelear por el título.

No obstante, desde la llegada del "Turco" a Ciudad Universitaria, los felinos mostraron otra cara y, a pesar de la goleada recibida en Monterrey en la última jornada del Clausura 2023, tuvieron un buen cierre de torneo. De cara al Apertura 2023, los Pumas incorporaron a Gil Alcalá, Robert Ergas y el brasileño Nathan Silva para reforzar el plantel, que debutará el viernes 30 de junio en el Estadio Caliente contra los Xolos de Tijuana.

A continuación, te presentamos la publicación con la que Pumas anunció el calendario para la siguiente temporada y el desglose de los partidos más importantes.

JORNADA 1: Tijuana vs Pumas (Estadio Caliente, viernes 30 de junio - 21:00 horas)

JORNADA 10: América vs Pumas (Estadio Azteca, sábado 30 de septiembre - 21:00 horas)

JORNADA 12: Cruz Azul vs Pumas (Estadio Azteca, sábado 7 de octubre - 21:00 horas)

JORNADA 17: Pumas vs Chivas (Estadio Olímpico Universitario, sábado 11 de noviembre - 19:00 horas)

Si bien dos de los tres clásicos que disputa Pumas serán en condición de visitante, los universitarios recibirán en el Olímpico Universitario a los dos equipos de Nuevo León en las jornadas 6 (Tigres) y 13 (Rayados) respectivamente.