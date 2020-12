Pumas apela al trabajo, no a la suerte; León, sereno

En Pumas están con el ánimo por los cielos, y en León, se ve todo más mesurado. En el club Universidad quieren callar críticas, que dejen de decir que son un equipo con suerte y del lado de los Esmeraldas está la misión de dejar de ser el ya merito, para coronar su buen futbol con un título.

Las cartas están puestas sobre la mesa de cara a la gran final del Guardianes 2020.

"¿Que si somos un equipo con suerte?", pregunta Juan Pablo Vigón, héroe universitario por anotar el gol del 4-0 frente a Cruz Azul: "Pues para ganar 4-0 se necesitaría mucha suerte sin estar acostumbrado al trabajo. Trabajamos para tener suerte y hay que aprovecharla, pero no se da la suerte por sí sola".

La reflexión queda en aceptar que la fortuna, nunca viene mal: "Si la suerte nos está acompañando, pues que nos acompañe en estos dos últimos juegos".

William Tesillo, defensa del León, ve las cosas desde una perspectiva menos apasionada. "No veo esta serie como una revancha por la final de Tigres [del Apertura 2018], pero llevamos dos años haciendo las cosas muy bien y queremos coronarlo con un título. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero no es por revancha, es por virtud y orgullo que buscaremos el triunfo y porque, reitero, estamos haciendo las cosas bien".

En Pumas esperan que sus lesionados regresen: "[Alex] Mayorga está bien, quizá a Favio [Álvarez] lo podamos recuperar y [Alfredo] Talavera, que es el líder del equipo ojalá esté, pero si no, Julio [González] lo ha hecho muy bien, ojalá estemos todos".

Por el lado del León, el Avión (José David Ramírez) "ya está bien, libre de Covid", reveló Tesillo. "Siempre es importante tener al plantel completo, la fuerza de este plantel es el equipo, todos quieren estar, todos quieren jugar y haremos lo imposible por ganar el título".



* LIGA MX AL DÍA

América. El volante Rubén González y el refuerzo Mauro Lainez dieron positivo por Covid-19.

Mazatlán FC. El portero Nicolás Vikonis llega al club, procedente del Puebla. Su contrato es por tres años.

Atlas. El delantero Julio Furch es el nuevo fichaje de los tapatíos. Se compromete a rendir con goles.

Atlético de San Luis. Anunció la llegada del volante Damián Batallini, quien estaba en Argentinos Jrs.