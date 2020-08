Pumas derrota al Atlas con gol en últimos minutos

Sí, allá arriba, en lo alto de la tabla general huele a águila. También a Pumas.

Apenas fecha dos, pero los Pumas del Universidad Nacional ya se rozan con la alcurnia del futbol mexicano, cuando todos pensaban que no levantarían ni la mirada. Y todo gracias a Juan Ignacio Dinenno.

El argentino fue el autor de los dos goles, de cabeza, en el triunfo de los universitarios 2-1 sobre el Atlas, que bajo las órdenes de Rafael Puente Junior, contando los dos torneos, ha ganado un partido, empatado otro y perdido siete. Insostenible.

Pero del lado de Pumas, todo se lo deben al argentino nacido en Rosario hace 25 años, un argentino que ha estado en equipos de su país como Racing, Temperley y Aldosivi, se fue a Ecuador, después a Colombia, y cuando le ofrecieron hacerse millonario en el futbol de Arabia Saudita, dijo: No, quiero irme a una liga competitiva y eligió México.

Dinenno ha sido el hombre que le ha dado los puntos a los Pumas en este torneo. En el primer juego anotó dos goles ante Querétaro y el Universidad sumó tres puntos; ahora anotó dos goles más contra el Atlas y los felinos sumaron otros tres. Todo se lo deben a Dinenno.

Un juego de bajo nivel, digno de los dos equipos que se presentaron. Pumas se fue arriba en el marcador con un cabezazo de del argentino (41'); Ignacio Malcorra, ex de Pumas igualó en un tiro raso que le fue desviado a Alfredo Talavera (50') y cerca del final, Juan Ignacio Dinenno, otra vez con la cabeza definió todo (88').

Juego que le sabe mucho a los Pumas y le duele mucho más a los zorros, porque era de seis puntos para la tabla de cocientes. Arriba, allá en el cielo, huele a águila, pero también a Pumas.