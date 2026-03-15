Pumas empata a Cruz Azul con 10

Pumas rescató el empate ante Cruz Azul esta noche en el último juego sabatino de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, disputado en el Estadio Olímpico Universitario (2-2).

Robert Morales dio el primer aviso de consideración al meterse al área, aunque su disparo pegó en las redes por fuera tras la presión de Lira.

De a poco, La Máquina se asentó en el terreno de juego y empezó a crear peligro, exigiendo a Keylor Navas, así hasta hacer daño con la pelota parada.

Así, al 35´, los celestes abrieron el marcador en un tiro de esquina que bajó Ditta y que Ibáñez mandó a la portería con un segundo cabezazo en el área felina.

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Antes del descanso los cementeros asestaron el segundo ´mazazo´ con una gran jugada de Paradela que definió en el área ´Charly´ Rodríguez.

En la segunda mitad, los universitarios adelantaron las líneas, corriendo riesgos.

Un penalti de Ditta sobre ´Memote´ Martínez los metió al partido luego de que Juninho venciera con apuros a Gudiño desde los 11 pasos.

¨Pese a la euforia de los locales, Nathan Silva complicó a los anfitriones poco después al ver la segunda tarjeta amarilla.

Cruz Azul estuvo cerca de marcar el tercer tanto, pero el disparo de Amaury García reventó el poste.

Pumas se lanzó al ataque y al 77´ encontró la igualada en una galopada de López y un centro raso que se metió a la puerta celeste en un autogol de ´taquito´ de Ditta ante la presión de Antuna.

Se venía un cierre dramático en CU. Cruz Azul encimó en busca del triunfo, pero su rival se defendió con garra para sumar un punto valioso en casa, algo que hizo con un atajadón de Keylor Navas con un atajadón al 90´+7.

Cruz Azul sigue como líder general con 26 puntos, mientras que Pumas es quinto con 19 unidades.