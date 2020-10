Pumas está siendo subestimado, asegura Nicolás Freire

Que los Pumas todavía generen dudas, a pesar de estar en el segundo lugar de la tabla, con 27 puntos y sólo una derrota en 14 partidos, incomoda al plantel auriazul.

Nicolás Freire, defensa felino, subrayó que el equipo se merece el respeto de la Liga MX, aficionados y medios de comunicación, que todavía no están convencidos de que los universitarios pueden ser candidatos al título del Guardianes 2020.

"Desde que inició el torneo, tuvimos contratiempos, por así decirlo, como la renuncia de Míchel [González], y hoy estamos en una posición que nos merecemos y lucharemos para estar entre los mejores cuatro dentro de la Liguilla", comentó el argentino, en teleconferencia.

"Que la gente nos mire con el respeto que merecemos. No nos falta nada, tenemos juventud, alma y vida. Pasan tantas cosas acá, de parte de todos, que nos inspira a salir y cumplir con nuestras metas. Estamos cansados que nos digan que nos hace falta algo", lanzó el zaguero, quien suma 12 partidos en el presente certamen.

Los Pumas tienen siete victorias, seis empates y una derrota (frente al León, líder del torneo) en el semestre, que los mantiene en la segunda posición del Guardianes 2020. Para Freire, la mezcla en el plantel, desde extranjeros (seis), mexicanos que vienen fuera del Pedregal (siete) y la base de canteranos (once), fortalece a los felinos.

"Nos han ayudado bastante los chicos de Cantera y los análisis que hacen [Andrés] Lillini con Israel [López]. Si el grupo está consolidado es por ellos. El caso más especial es el de... ¿cómo se llama?... Erik Lira. Lo hemos necesitado y ha hecho un trabajo espectacular". Los universitarios arrancaron esta mañana los trabajos para su próximo partido, frente al Pachuca, al disputarse el lunes en el estadio Hidalgo.