Pumas estará en Liguilla, asegura Míchel

Sin miedo a equivocarse y confiado en los argumentos con los que cuenta, el director técnico de Pumas de la UNAM, el español Míchel González, aseguró que su escuadra estará en la Liguilla del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"Cuando estoy aquí no miento, nunca podré no decir la verdad, pero mentir, no miento nunca. Confío plenamente que ellos (los jugadores) nos van a meter a la Liguilla porque lo van a hacer, lo digo como obligación y técnico de este equipo y lo digo con devoción, porque sé que lo van a hacer", afirmó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Cantera, el entrenador ibérico destacó lo cerrada que se encuentra la pelea por un lugar en la "fiesta grande", por lo que tal vez la cosecha de puntos para conseguir el cometido sea menos a lo esperado.

"La cantidad de puntos a priori la gente dice que con 27, 25 puntos se puede entrar a Liguilla, pero con la igualdad a lo mejor no hace falta tanto, los resultados lo dirán de aquí al final", indicó el estratega auriazul, que tiene a su equipo en el décimo lugar con 14 unidades, menos que Tigres, que ocupa el último boleto a la Liguilla.

Míchel consideró que su escuadra podría tener ahora más unidades en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, pues en derrotas contra Tigres y Tijuana se pudo cosechar un resultado positivo.

Este domingo, Pumas recibirá al líder Santos Laguna y se encuentra preparado para afrontar esta dura prueba, como ha sucedido en lo que va del certamen, en el cual, para Míchel, su plantel para nada ha sido inferior a sus rivales.

"Nosotros tenemos precedentes que indican que no hemos sido inferiores a nadie contra rivales de gran nivel, nos preparamos para enfrentar al líder Santos, pero también como si viniese Veracruz (último lugar)".

Abundó: "Somos un equipo que tenemos posibilidades para estar en el sprint final, quedan ocho jornadas, tenemos que alcanzar una cantidad de puntos, tenemos nivel y juego para alcanzar la Liguilla si hay igualdad en el torneo regular, en la Liguilla la igualdad es mayor y las sorpresas se pueden dar".

Consciente de la grandeza de Pumas, entiende que exista presión en la institución y lo agradece, pues es algo con lo que siempre ha vivido en su trayectoria desde que era jugador del Real Madrid.

"Si no la sintiera me la propondría (la presión), quiero que mis equipos tengan presión. No noto tanto la presión porque toda mi vida he tenido presión, me encanta la presión y vivir en un club que tiene presión. Si Pumas nada más participara en el campeonato sin más, sería aburrido y no estaría aquí".