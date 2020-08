Pumas le arrebata la victoria a Tigres y sigue invicto

Este sábado en duelo de felinos universitarios los Tigres de la UANL hicieron los honores a los Pumas en el Volcán de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cotejo que terminó con un empate de último minuto 1-1, con lo que los Pumas siguen siendo el único equipo invicto en la Liga MX.

Durante las acciones del primer lapso los Tigres manejaron la pelota a placer y aunque merodearon la meta del cuadro de la Máxima Casa de Estudios no pudieron vencer al portero, Alfredo Talavera. Por su parte los Pumas se mostraron chatos y con pocas ideas ofensivas dejando muy aislado a Juan Dinenno quien no pudo encontrar un balón a modo durante los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo las dinámica no cambio, con los Tigres dominando y a los auriazules que se defendían como "gato boca arriba" para mantener inmaculada su portería, sin embargo, la modorra defensa de Pumas cometió el pecado al dejar solo a André-pierre Gignac al minuto 76 quien de volea clavó el balón venido de recentro que cabeceo Francisco Javier Meza para aislar al francés y poner arriba a Tigres.

Pero los Pumas no bajaron los brazos y se lanzaron al abordaje, al minuto 80 el árbitro, Jorge Antonio Pérez Durán, marcó un discutible penalti que fue fallado por un muy nervioso Dinenno. No obstante, la garra auriazul volvió a aparecer y al minuto 90, Carlos González se libró de su marca y en tiro de esquina dio un frentazo para meter el empate que permite a los Pumas seguir invictos en el futbol mexicano.

Para la fecha 7 los Tigres visitarán el próximo sábado al Mazatlán FC a las 21:30 horas, mientras que el sábado los Pumas recibirán a los Xolos de Tijuana el domingo a mediodía.