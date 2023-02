Pumas no ha solicitado indemnización a Dani Alves, dice presidente del club

Leopoldo Silva, presidente de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, negó este domingo que su equipo haya solicitado una indemnización al brasileño Dani Alves por violar una cláusula de conducta en su contrato al ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona.

"No haré comentarios al respecto. No hemos solicitado nada, es un tema legal y no haremos más comentarios al respecto", dijo tajante el directivo, quien asistió al juego de su equipo ante el Atlas, en la quinta jornada del torneo Clausura 2023.

Los Pumas despidieron a Dani Alves el pasado 20 de enero, el mismo día en el que el jugador fue detenido en Barcelona por la presunta violación de una joven en una discoteca de la ciudad catalana.

El pasado 2 de febrero trascendió que los Pumas solicitaron una indemnización de cinco millones de dólares al jugador por la violación de una cláusula del contrato que tenía con el equipo.

Según dicha cláusula los Pumas podían penalizar al exlateral del Barcelona en caso de "participar en casos de dopaje", "en cualquier escándalo que se haga público" o en "cualquier acto que sea considerado delito bajo la ley del país en el que tuvo lugar".

El equipo mexicano se ha mantenido hermético en todo lo que tenga que ver con la exestrella del Barcelona, incluso ha controlado las preguntas que tengan que ver con el caso en las conferencias de prensa que organiza.

Así sucedió el viernes pasado en el que Higor Meritão, compatriota de Alves, habló ante los medios de comunicación previo al partido de la fecha cinco contra Atlas.

Un reportero cuestionó al Meritão sobre el impacto que tuvo la salida de Dani del equipo.

"Yo sé que es un tema personal, un tema muy complicado el de Dani Alves, la directiva y el cuerpo técnico van a hacer...", respondía Higor cuando fue interrumpido por un miembro del departamento de prensa de Pumas UNAM, algo que se ha repetido con otros elementos del plantel.