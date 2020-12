Pumas pide a su afición no apoyarlos en C.U. en la final

Después de lograr su pase a la final del Guardianes 2020, en donde enfrentarán al León, el equipo Pumas de la UNAM está al tanto de la euforia que provoca estar de nuevo en la disputa por un campeonato de la Liga MX y saben de la fidelidad de sus aficionados, pero ante la situación que vive el país por la pandemia de Covid-19, la directiva universitario le pidió a sus seguidores apoyarlos desde casa.

Fue a través de un comunicado en el que expresaron que "no es tiempo de bajar la guardia.

"Nos alegra mucho saber que quieren alentarnos, incluso cuando no hay acceso a los estadios, pero en estos momentos tan difíciles es muy importante para nosotros invitarlos a que nos sigan desde casa, a cuidarse y a cuidar de sus familias".

La finalidad de esto es para evitar las aglomeraciones en las inmediaciones del estadio Olímpico Universitario y evitar un posible contagio masivo.

En los partidos de cuartos de final y la semifinal, los aficionados auriazules acudieron para recibir y alentar a Pumas en C.U., donde muchos de ellos no portaban cubrebocas, una de las medidas esenciales para cuidarse.