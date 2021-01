Pumas sigue siendo candidato al título del Guard1anes 2021: Talavera

Alfredo Talavera confirmó a los Pumas como uno de los candidatos para ganar el título del Guardianes 2021. El veterano, en su segundo torneo bajo la meta auriazul, aseguró que lo visto el semestre pasado no fue coincidencia y que, a pesar de las bajas en el cuadro de Andrés Lillini, los juveniles adquirieron la suficiente madurez para destacar.

"Hay que jugar con el corazón, porque todo puede suceder. El equipo está convencido de hacer algo mejor, porque, a pesar que en el torneo pasado nadie nos daba crédito y no confiaban en nosotros, ahora los chavos ya no serán los mismos, será una experiencia diferente y están cambiados para bien", comentó el portero, previo al debut, frente al Tijuana este viernes.

"Ya sabemos cómo es el camino, con jóvenes que lo han hecho muy bien y adquirieron mucha experiencia, cada uno de ellos se consolidó en Primera División. Pusimos la vara muy alta y no nos podemos bajar de ahí".

Los Pumas perdieron a tres hombres, uno por línea: Alejandro Mayorga, Andrés Iniestra y Carlos González. La directiva auriazul no ha podido encontrar sustituto en el mercado, por lo que los canteranos deberán dar el siguiente brinco en su carrera profesional.