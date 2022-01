Pumas y Toluca abren el torneo con cuentas por ajustar

Un nuevo comienzo se avecina para los equipos de la Liga MX con la primera jornada de torneo Grita México Clausura 2022, que este lunes enfrenta a los Pumas de la UNAM ante lo Diablos Rojos de Toluca en el césped del Estadio Olímpico Universitario.

Los dos equipos tuvieron choque al final del torneo anterior cuando se midieron en la reclasificación de la cual el equipo de la Máxima Casa de Estudios salió avante por marcador de 1-2, resultado que echó por la borda todos los esfuerzos del equipo Escarlata durante el semestre en el que comenzaron como uno de los mejores conjuntos, pero que en la segunda mitad de la justa su desempeño fue francamente gris, acumulando cuatro derrotas y el mismo número de empates en sus ocho juegos finales culminando como sexto general con 24 puntos, lo que les condenó a la repesca donde sucumbieron ante los universitarios.

No obstante, los Choriceros tienen incorporaciones importantes de cara a ésta competencia, pues consiguieron en Ignacio Ambriz a un nuevo y probado entrenador en el medio mexicano, que regresa después de una estancia en la segunda división de España, con lo que se presume el cuadro rojo tendrá un estilo ofensivo y vanguardista.

Además, los Pingos mexiquenses fueron una de las organizaciones más activas en el receso pues contrataron al artillero uruguayo Leo Fernández, quien regresa a Toluca, y al medio ecuatoriano, Jordan Sierra, ambos pertenecían a los Tigres. Además del talentoso Camilo Sanvezzo quien militaba en el Mazatlán FC, el extremo Daniel "Fideo" Álvarez que llega de Puebla y el lateral Carlos Guzmán quien jugó en la Liga de Expansión para el Atlético Morelia el certamen pasado.

Por su parte el conjunto auriazul fue todo lo contrario a su rival en turno, puesto que en la justa anterior se mantuvieron en el sótano de la tabla general durante casi todo el campeonato con una frágil defensa que aceptó hasta 23 goles en contra, con lo que parecía que se despedirían rápido de la competición pues sólo ganaron un juego en doce fechas.

Sin embargo, el generoso sistema de clasificación del futbol mexicano permitió que un cierre con cuatro triunfos y un empate les impulsara hasta el decimoprimer escalón, al sumar 21 puntos totales, para filtrarse a repechaje donde eliminaron a Toluca. Ya instalados en liguilla, sometieron al superlíder Águilas del América y en la semifinal fueron derrotados por Atlas quien a la postre se ungió como campeón.

Para el inició de Grita México 2022 los Pumas no han tenido incorporaciones en la pretemporada, por el contrario una vez más han perdido jugadores importantes como el centrocampista, Erick Lira, quien fichó con Cruz Azul. Por lo que, de nuevo, los felinos tienen un panorama lleno de adversidades ante la búsqueda de volver a trascender.

Sin embargo, el antecedente más cercano dicta que los Pumas son capaces de superar a los Diablos a pesar de no contar con jugadores de tanto renombre y menos en el campus de Ciudad Universitaria.

De hecho, Toluca no vence a los auriazules como visitantes desde el lejano Clausura 2017 cuando con gol de de Carlos Esquivel los del Estado de México salieron con la mano en alto. Por tanto este lunes a l 21:00 horas ambas escuadras tienen varias cuentas que saldar en el flamante torneo.