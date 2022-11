Qatar 2022: Guía del villamelón para el Mundial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- El domingo arranca el Mundial Qatar 2022, el evento del que todos hablan, pero también es válido si no estás completamente familiarizado con el torneo.

Es por eso que aquí te presentamos una guía básica sobre lo que será Qatar 2022, para que no te quedes fuera de la conversación:

1.- ¿Cuándo se juega el Mundial?

El torneo inicia el domingo 20 de noviembre y finaliza el domingo 18 de diciembre. O sea, es prácticamente un mes a puro futbol.

2.- ¿Cuántos equipos participan?

Qatar 2022 será disputado por 32 selecciones nacionales, las cuales obtuvieron su boleto mediante una eliminatoria que se realizó en su respectiva zona geográfica. El único que clasificó en automático fue Qatar, debido a ser el anfitrión.

3.- ¿Cuántos partidos se juegan en el Mundial?

El actual formato del Mundial (para dentro de cuatro años cambiará, porque será expandido a 48 selecciones) consta de 64 partidos, los cuales están divididos de la siguiente manera: 48 de primera fase, ocho de octavos de final, cuatro en cuartos de final, dos semifinales, el duelo por el tercer lugar y la final.

4.- ¿Cuál es el sistema de competencia?

Mediante un sorteo, los 32 participantes fueron colocados en ocho grupos con cuatro selecciones cada uno. Juegan todos contra todos en cada sector y clasifican a octavos de final los dos primeros de cada grupo (se otorgan tres puntos por victoria y uno por empate). A partir de octavos de final, el que gana avanza y el que pierde va a su casa. Si hay empate, se van a tiempos extra; si persiste la igualdad, todo se define en serie de penaltis.

5.- ¿Cuáles son los horarios de los partidos?

Durante la primera fase, habrá cuatro horarios: 4 de la madrugada, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 1 de la tarde. Todos del centro de México. Para la segunda ronda, también habrá partidos a las 9 de la mañana.

6.- ¿Contra quiénes va México?

La Selección Nacional está ubicada en el Grupo C, el cual comparte con Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

7.- ¿Cuándo juega México?

La Selección Mexicana debutará el martes 22 de noviembre, contra Polonia, a las 10 de la mañana tiempo del centro de México. Chocará con Argentina el sábado 26 de noviembre a la 1 de la tarde y enfrentará a Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre, también a la 1 de la tarde.