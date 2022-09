¿Qué equipos pelean un lugar en la fase final de la Liga MX?

A-AA+

Este fin de semana culmina la temporada regular del Apertura 2022 en la Liga MX. De los 18 equipos, solo tres ya están eliminados de cualquier posibilidad de meterse entre la lista de equipos que jugarán repechaje o Liguilla.

Los Xolos de Tijuana, el Mazatlán y los Bravos de Juárez, son los tres equipos que están fuera de zona de repechaje pero que podrían colarse en la última fecha con una combinación de resultados. En el caso de Bravos, tienen que ganar frente a unos Pumas ya eliminados, y que Necaxa o San Luis no sumen tres puntos.

En el caso del equipo dirigido por Ricardo Valiño, necesitan ganar en condición de visita al León y que no ganen ni Mazatlán, ni San Luis ni el Necaxa.

El Mazatlán quiere repetir presencia en repechaje y para ello pueden ganar o empatar. En el primer escenario, San Luis o Necaxa no tendrían que ganar. En caso de igualar frente a Santos Laguna, Tijuana no tendría que ganar.

Equipos como Chivas, Cruz Azul, San Luis, Puebla o León, podrían modificar la posición en la que se encuentran actualmente y conseguir un mejor lugar para definir como locales en la fase final.