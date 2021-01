¿Qué extranjero será sacrificado en América?

Santiago Solari evadió la respuesta de quién será el extranjero "sacrificado" en el Club América para el próximo Guard1anes 2021.

En Coapa sobra un futbolista, uno de los 12 no formados en México que tienen las Águilas en su vestidor, entre ellos dos lesionados, Bruno Valdez y Nicolás Castillo, y un par de indisciplinados, Roger Martínez y Andrés Ibargüen.

"Los jugadores que tengo en el equipo todos son importantes. Veremos cuando cierre el libro de pases, tomaremos esa decisión", contestó el argentino, quien prepara su debut como entrenador de la Liga MX, ante el Atlético de San Luis.

En el reglamento de la Liga MX, se señala que los clubes pueden registrar a 11 futbolistas que no hayan sido formados en México. Por segundo torneo consecutivo, el América sobrellenó el lugar para los extranjeros, pero previo al Guard1anes 2020 no enlistaron a Castillo, quien se encontraba en recuperación tras sufrir una trombosis.

El chileno ha mejorado en salud y su regreso a las canchas podría darse a finales de febrero o principios de marzo. Valdez, defensa titular en la era de Miguel Herrera, sufrió un rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y sería dado de alta aproximadamente en las mismas fechas que el atacante.

La directiva azulcrema, encabezada por Santiago Baños, ha fracasado en negociar las salidas de los colombianos Martínez e Ibargüen. En caso de que no logren transferir a uno de estos jugadores, un profesional se quedará en Coapa sin tener actividad durante el próximo semestre.

Solari –para evitar confrontaciones dentro de su vestidor– decidió no señalar al posible "sacrificado", a pesar de los cuestionamientos sobre la determinación que debe tomar próximamente.

"Todo eso lo podemos hablar tranquilamente después de que la plantilla esté cerrada. Para mí, la plantilla que entrenó hoy, es la que tenemos. Con lo que se defina, a partir de fin de mes, trabajaremos de la misma forma", esquivó el sudamericano.

Emanuel Aguilera, Sebastian Cáceres, Richard Sánchez, Pedro Aquino (refuerzo), Leo Suárez, Nicolás Benedetti, Sergio Díaz y Federico Viñas son los foráneos que tienen seguro su lugar en Coapa para el nuevo torneo.