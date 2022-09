¿Qué mexicanos participarán en el US open?

A-AA+

Fernanda Contreras accedió al cuadro principal del US Open tras vencer 6-4 y 6-3 a la alemana Tamara Korpatsch en la qualy.

De esta manera Contreras Gómez competirá en su tercer Grand Slam en este 2022, ya lo hizo en Roland Garros y Wimbledon.

Tras 25 años una mexicana volverá a participar en el US Open, la última tenista que lo había hecho fue Angélica Gavaldón.

Fernanda Contreras tiene 24 años de edad y actualmente es la raqueta mexicana, mejor posicionada en el ranking de la WTA en el lugar 201 con 323 puntos.

Contreras en la primera ronda del US Open se enfrentará a Barbora Krejcikova.

Y destaca que Fernanda Contreras no será la única mexicana presente en el último Grand Slam del año.

¿Qué otros tenistas mexicanos participarán en el US Open?

México estará representado por:

· Fernanda Contreras (singles)

· Giuliana Olmos (dobles)

· Santiago González (dobles)

· Hans Hach Verdugo (dobles)

· Miguel Ángel Reyes Varela (dobles)

¿Cuándo participarán los mexicanos en el US Open?

Lunes 29 de agosto

· Fernanda Contreras vs Barbora Krejcikova

Miércoles 31 de agosto

· Giuliana Olmos / Gabriela Dabrowski vs Peyton Stearns / Ashlyn Krueger

· Santiago González / Andrés Molteni vs Max Purcell / Matthew Ebden

· Hans Hach Verdugo / Nikoloz Basilashvili vs Ethan Quinn / Nicholas Godsick

· Miguel Ángel Varela / Nicolás Barrientos vs Nuno Borges / Francisco Cabral