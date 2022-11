Qué necesita México para avanzar a octavos de final de Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana cayó en su segundo partido en la Copa del Mundo de Qatar 2022 por 1-0 contra Argentina, situación muy complicada, pero no imposible, para sus aspiraciones a los octavos de final del certamen.

El Tricolor está como sotanero del Grupo C con solamente una unidad. Polonia lidera el grupo con 4, mientras que Arabia Saudita y Argentina cuentan con tres puntos; sin embargo, en la última jornada aún hay vida para México.

Tras el resultado negativo contra la Albicelestes que los llevó a la última posición del grupo, los de Gerardo Martino necesitarán ganar hasta por tres goles, pero también dependerán del partido entre Polonia y Argentina. El resultado a favor de los europeos le beneficia, en caso de un empate o Argentina derrota a Polonia, obliga a México vencer abultadamente a los árabes.

Este es el peor escenario para la Selección Nacional, pues está el riesgo que aun venciendo a Arabia Saudita se puede quedar eliminado de la Copa del Mundo en la fase de grupos por la diferencia de goles, que ahora es de -2 goles. Polonia tiene +2 goles, Argentina +1 y Arabia Saudita de -1.

La Selección de México puede quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial, algo que no ocurría desde 1978, en Argentina.