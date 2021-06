¿Qué necesita para poder jugar con la Selección Mexicana?

Rogelio Funes Mori ya es mexicano. El delantero de Monterrey ya recibió su carta de naturalización y podrá tramitar su pasaporte. Ahora falta, en caso que la Federación Mexicana de Futbol no se haya adelantado a hacerlo, los trámites ante la Federación Internacional de Futbol, la FIFA para completar la obra.

Según la "Guía para presentar una solicitud de elegibilidad o cambio de federación", edición 2021, el Mellizo deberá de realizar los siguientes trámites para obtener el permiso. El único "pero" que podría existir es que el nacido en Mendoza, Argentina, jugó en el 2011 con la selección albiceleste, la eliminatoria Sub 20, estuvo en seis juegos y anotó dos goles, pero como tenía menos de 21 años y ya han pasado muchos tiempo sin volver a vestir la camiseta de su país de origen, se puede solicitar jugar por otro país.

Lo que tendrá que hacer el delantero y la Federación Mexicana de Futbol para cerrar todo, es lo siguiente:

1) Presentación de una solicitud por parte de la nueva federación.

2) Revisión de la Secretaría General de la FIFA.

3) Decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador.

4) Fundamento íntegro de la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador.

5) Y en todo caso: Apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

CARTA DEL JUGADOR. Dentro de la solicitud de cambio de federación, se debe de presentar la "Declaración del jugador (firmada también por su padre o madre o ambos, o su tutor legal, si el jugador es menor de edad) donde este manifieste su deseo de ser elegible para jugar con la nueva federación. Para las solicitudes de cambio de federación, en la declaración debe constar expresamente que el jugador sabe que este tipo de solicitudes solo pueden presentarse una vez (v. art. 9, apdo. 1 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos, ed. de septiembre de 2020).

REQUISITOS ACUMULATIVOS. Hay una serie de requisitos que el futbolista debe de cumplir. Funes Mori entra en este caso en el Artículo 9 apartado 2 b) del RAE.

A) El jugador posee la nacionalidad del país de la nueva federación.

B) El jugador ya jugó un partido de competición oficial de cualquier categoría (a excepción de partidos internacionales «A») y disciplina futbolística con su federación actual.

C) En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, no había cumplido aún los 21 años.

D) El jugador comenzó a vivir en el territorio de la federación entre los 10 y los 18 años, ha vivido en dicho territorio al menos cinco años y puede demostrar que el traslado al territorio de la federación no estuvo motivado por la participación en sus selecciones nacionales. (Funes Mori llegó en el 2015 a México).

E) El traslado del jugador al territorio de la federación no estuvo motivado por su participación en su selección nacional.