¿Qué necesitan los equipos para clasificar a las semifinales?

Este fin de semana se disputan las vueltas de los cuartos de final del Guard1anes 2020, en las cuales cuatro equipos tienen ventaja en el marcador global y, dos de ellos, disputan su cotejo en casa.

La gran sorpresa de las idas fue la victoria del Puebla (2-1) sobre el líder de la competencia, el León. Con este resultado, a La Franja le funciona un empate en el estadio de los esmeralda para meterse a la siguiente fase; mientras que la Fiera le funciona el marcador de 1-0, ya que tiene el gol de visitante a su favor y también le funciona el 2-1 (por su posición en la tabla), pero no puede dejar que los poblamos le metan un par o más tantos, porque la obliga a ganar por dos anotaciones.

Los Panzas Verdes reciben este sábado (19:00 horas) a los camoteros.

Al América se le complicó mucho esta serie, ya que no metió gol en su visita al estadio Akron y cualquier anotación a favor del Guadalajara, obliga al cuadro de Miguel Herrera a firmar tres. Las Águilas necesitan el 1-0 para clasificar a semifinales; las Chivas van por el empate o marcarle a los azulcrema y obligarlos a una remontada histórica en el Estadio Azteca. El 1-2 a favor de las Chivas, no le funciona a los de Coapa.

El Clásico Nacional comienza a las 21:06 horas en el Coloso de Santa Úrsula.

Los Pumas triunfaron 1-0 sobre el Pachuca en su visita al estadio Hidalgo, lo que significa que cualquier empate o triunfo a su favor les da el boleto a las semifinales. Los obligados son los Tuzos de Paulo Pezzolano, necesitados de marcar, mínimo, dos veces para sacar su pase; si los felinos anotan, a los hidalguenses les funciona ganar por la mínima ventaja (1-2, 2-3, etcétera), ya que tendrían mayor cantidad de goles anotados fuera de casa.

La cita es el domingo en el estadio Olímpico Universitario, a las 12:00 horas, la tradicional para los del Pedregal.

La última serie se la juegan Cruz Azul y los Tigres, la más dispareja de las cuatro. Con una ventaja de 3-1, La Máquina ha obligado a los regiomontanos de meterse al Azteca y buscar tres goles para hacer historia. La Máquina puede darse el lujo de perder 0-2 y todavía meterse a las semifinales. A los felinos sólo les funciona el 3-0 o hacer más tantos, por ejemplo, ganar 4-2 o 5-3.

A las 18:30 horas del domingo es el silbatazo inicial.