¿Qué otros equipos del futbol han perdido partidos sobre la mesa?

La Comisión Disciplinaria dictaminó que el América perdió el partido contra Atlas sobre la mesa, todo por una alineación indebida de Federico Viñas.

Pero esta no es la primera vez que un equipo del futbol mexicano pierde puntos por no respetar el reglamento de la liga.

Le pasó a Veracruz en el 2004. La directiva del cuadro de los Tiburones Rojos se molestó luego de que la Federación Mexicana de Futbol no hiciera unos cambios al calendario del torneo Apertura 2004, por lo que el club no se presentó al partido ante Chiapas, correspondiente a la fecha 17 de aquel semestre.

Ante su ausencia, se determinó que el partido lo habían perdido y la victoria se la quedaron los Jaguares.

Otro caso más se dio en la Liguilla del Clausura 2007, esa vez con el Cruz Azul.

La Máquina avanzó a las semifinales de dicho torneo y ahí se mediría al Pachuca, rival al que sólo enfrentaron en el partido de ida, pues la FMF suspendió la vuelta a disputarse en la casa de los hidalguenses por el registro de Salvador Carmona, futbolista que el TAS había inhabilitado unos días antes del duelo por el pase a la final.

El más reciente sucedió en la Copa MX, hace cuatros años.

En la fase de grupos del Apertura 2017 del torneo copero, Dorados y Leones Negros, ambos clubes del entonces llamado Ascenso MX, se enfrentaron en la Jornada 6.

Dorados ganó ese partido con marcador 1-2 en la cancha del estadio Jalisco, aunque en la mesa perdió esos tres puntos.

Resulta que los de Culiacán registraron sólo a 11 jugadores del ascenso y la regla indicaba que tenían que aparecer en el registro al menos con 12, por lo que la falta de un jugador de la liga de plata llevó a los sinaloenses a la derrota en la mesa de aquel partido, que por cierto, era el único que habían logrado ganar en la cancha durante aquel certamen.

Ahora el protagonista de un caso de pérdida de puntos fue el América tras el partido ante Atlas en el Jalisco.