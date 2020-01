¿Qué otros refuerzos se le han caído a Cruz Azul de último minuto?

Este miércoles el Cruz Azul anuncio que de último minuto cancelaría el fichaje del brasileño Paulinho Boia, quien venía de la segunda división de Brasil, esto debido a una lesión que le fue detectada durante las pruebas médicas.

"Tras realizar las pruebas médicos al Sr. Paulinho Boia, la Gerencia de Servicios Médicos y Ciencias del Deporte detectó una fisura en el cartílago de grado III-IV en la rótula de la rodilla izquierda. Al tratarse de una lesión grave que pone en riesgo el desarrollo deportivo del jugador, la Presidencia del Club y la Dirección Deportiva han decidido la no contratación de Paulinho Boia", informó el club mediante un comunicado.

No es la primera vez que un futbolista o promotor se la quiere hacer a Cruz Azul en el sentido de que se llega lesionado y creen que en La Noria dejarán pasar de largo lo de los exámenes médicos. Hubo otro caso como el de Carlos Lizarazo que llegó lesionado y se la pasó seis meses así, registrado en el primer equipo, pero sin jugar un solo minuto.

Lizarazo llegó para el Clausura 2015, pero sólo llegó, pues nunca salió ni a la banca. A los seis meses se fue a la MLS. Hoy juega otra vez en su país Colombia.

Otro que no pasó los exámenes fue Wason Rentería. El delantero llegó, presentó la pruebas, pero pasaban los días y nadie comunicaba nada, hasta que salió a la luz que estaba lesionado y se regresó, era pre el Clausura 2011.

A mediados del 2015 el delantero Guilherme Gusmao llegó a la ciudad de México, posó con la camiseta de Cruz Azul, pasó los exámenes médicos y al final no llegó a un acuerdo en su contrato y se regresó a Brasil.