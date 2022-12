¿Qué partidos habrá el 31 de diciembre y 1 de enero en el deporte?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Se viene el último día del 2022 y el primero del 2023 pero eso no significa que el deporte se vaya a detener.

Al contrario, hay una amplia lista de juegos que se disputarán estos dos días y que podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa, con recalentado y la emoción de las mejores ligas del mundo.

Aquí te dejamos el rol de juegos del 31 de diciembre y del primero de enero.

31 de diciembre

NBA

Clippers vs Pacers - 14:00 hrs

Knicks vs Rockets - 18:00 hrs

Cavaliers vs Bulls - 18:00 hrs

Nets vs Hornets - 18:00 hrs

Mavericks vs Spurs - 18:00 hrs

Pelicans vs Grizzlies - 19:00 hrs

Pistons vs Timberwolves - 19:00 hrs

76ers vs Thunder - 19:00 hrs

Heat vs Jazz - 20:00 hrs

NCAA Tazones

Michigan vs TCU (Semifinal Fiesta Bowl) - 15:00 hrs

Georgia vs Ohio State (Semifinal Peach Bowl) - 19:00 hrs

La Liga (España)

Barcelona vs Espanyol - 7:00 hrs

Real Sociedad vs Osasuna - 9:15 hrs

Villarreal vs Valencia - 9:15 hrs

Premier League (Inglaterra)

Wolves vs Manchester United - 6:30 hrs

Manchester City vs Eveton - 9:00 hrs

Fulham vs Southampton - 9:00 hrs

Bournemouth vs Crystal Palace - 9:00 hrs

Newcastle vs Leeds - 9:00 hrs

Brighton vs Arsenal - 11:30 hrs

1 de enero

NBA

Wizards vs Bucks - 19:00 hrs

Celtics vs Nuggets - 19:00 hrs

Kings vs Grizzlies - 19:00 hrs

NFL

Cowboys vs Titans

Cardinals vs Falcons

Dolphins vs Patriots

Saints vs Eagles

Colts vs Giants

Panthers vs Buccaneers

Broncos vs Chiefs

Bears vs Lions

Browns vs Washington

Jaguars vs Texans

49ers vs Raiders

Jets vs Seahawks

Vikings vs Packers

Rams vs Chargers

Steelers vs Ravens

Premier League (Inglaterra)

Tottenham vs Aston Villa - 8:00 hrs

Nottingham Forest vs Chelsea - 10:30 hrs