Qué partidos se jugarán esta semana en la Liga Mx

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Llega la semana patria, la semana en la que se conmemora un aniversario más de la Independencia de México, pero eso no detendrá a la Liga Mx, que verá una buena cantidad de partidos en estos días.

Algunos pendientes y el resto de la jornada 15 del Apertura 2022, que se encuentra en sus últimas fechas, previo al Repechaje y a la Liguilla.

PARTIDOS A MEDIA SEMANA

Estos son los partidos de la Liga MX que se disputan a media semana:

Jornada 9: Chivas vs Tigres - 13 de septiembre a las 21:05 horas (Chivas TV, TV Azteca y TUDN)

Jornada 5: América vs Santos - 14 de septiembre a las 21:05 horas (TUDN)

Jornada 8: FC Juárez vs Pachuca - 14 de septiembre a las 21:05 horas (Fox Sports)

PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

Desde el viernes hasta el domingo se disputarán encuentros de la Jornada 15 y son los siguientes:

Viernes 16: Puebla vs Tigres y Mazatlán FC vs Toluca

Sábado 17: San Luis vs Pachuca, Rayados vs Atlas, y Chivas vs América

Domingo 18: Pumas vs Cruz Azul, Santos vs FC Juárez, León vs Querétaro y Xolos vs Necaxa.