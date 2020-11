¿Qué pasará con los 'fiesteros' de las Chivas?

"Chofis" López, "Gallito" Vázquez y Alexis Peña deberán someterse aún a la disciplina del equipo tapatío.

Guadalajara dio un golpe sobre la mesa al imponer una fuerte sanción sobre los jugadores que fueron a una fiesta.

Uno de ellos, Dieter Villalpando está acusado de abuso sexual, mientras que José Juan Vázquez, Alexis Peña y Eduardo La Chofis López han sido suspendidos del equipo y puestos en calidad de transferibles. ¿Qué procede con ellos?

En el caso de Villalpando, el desvincularse con las Chivas, posiblemente no recibirá indemnización por haber roto el reglamento del club, y ahora está en manos de las autoridades civiles.

"Chofis", "Gallito" y Peña deberán someterse aún a la disciplina del equipo tapatío, entrenar quizá con la Sub 20 y tenerlos a medio sueldo, si es que está especificado en el reglamento y sus contratos, hasta fin del torneo y esperar a que algún equipo se interese en ellos.

Si es que lo hay y si no, deberán negociar su desvinculación del equipo o ser despedidos.

Pero... ¿Dónde se encuentra la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales?, ¿Pueden intervenir en este caso?, ¿Pueden asegurar que no se comete alguna injusticia sobre los futbolistas?

Hasta el momento Álvaro Ortiz, el presidente, no ha hecho comentario alguno, porque culpables o no, indisciplinados o no, los jugadores tienen derechos.

Eduardo López tiene un valor según transfermarket, de 2.3 millones de dólares, si no es que se devalúa en estos días. Alexis Peña está tasado en 1.6 millones y José Juan Vázquez, 1.7.