¿Qué quedó de los Pumas finalistas en 2020?

No hace más de ocho meses que los Pumas disputaban la final del torneo mexicano, Guardianes 2020, contra León. Y la perdieron.

Pero aun así se hablaba del resurgir de la cantera universitaria, se hablaba que había vuelto el orgullo, la garra, la tradición y ponían a Andrés Lillini a la par de entrenadores históricos como Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón o más. Todos se subían al barco.

¿Y ahora? Hoy los Pumas están en el penúltimo lugar. Hoy no se alaba a la cantera, se crítica a las fuerzas básicas. Hoy se contrata a jugadores de medio pelo, que poco han aportado al club. Hoy Lillini ya no es el afable técnico, al que comparaban con los estrategas de antes.

¿Y de aquel plantel del 2020, qué queda?

En el juego de vuelta contra los Esmeraldas, los universitarios alinearon con:

Alfredo Talavera, Alan Mozo, Johan Vásquez, Nicolás Freire, Alejandro Mayorga, Leo López, Andrés Iniestra, Juan Pablo Vigón, Carlos Gutiérrez, Carlos González e Ignacio Dinneno.

Entraron de cambio: Favio Álvarez, Juan Manuel Tiene y Erik Lira.

De esos jugadores, solo quedan:

Alan Mozo, quien por su bajo nivel e indisciplinas, perdió la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos.

Nicolás Freire, quien se lesiona constantemente.

Leo López, quien ahora es banca.

Carlos Gutiérrez, quien causó baja por lesión.

Ignacio Dinneno, quién no ha marcado gol en lo que va del torneo.

Favio Álvarez, quien es relevo.

Erik Lira quien tampoco es titular indiscutible.

Y los que se fueron:

Mayorga , regresó a Chivas, Pumas no lo pudo comprar.

Juan Pablo Vigón fue vendido a Tigres.

Carlos González, también fue vendido a Tigres.

Andrés Iniestra fue vendido al FC Juárez.

Juan Manuel Iturbe se fue, por término de contrato, al futbol de Grecia.

Johan Vásquez, fue vendido al Génoa de Italia.

¿Pumas sacó algo de estas ventas?

Se supone que por Vigón, recibió 3 millones de dólares. Por González, 3.5 mdd. Por Iniestra, 2 mdd y por Vásquez, de adelanto, 3.5 mdd, para un total, más-menos de 12 millones de dólares, que no se ven reflejados en los refuerzos que se trajeron para el Apertura 2021.

Esto es lo que queda de los Pumas finalistas de hace apenas ocho meses. La etiqueta de "Grande" aún la ostentan, pero cada vez más hay quienes dudan de ella.