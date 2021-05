Queda definida la liguilla del Guardianes 2021

Quedaron definidos los partidos de los cuartos de final del Guardianes 2021. El duelo entre Pachuca vs Chivas cerró la actividad del repechaje que clasificó a los equipos que se enfrentarán a las escuadras que avanzaron de manera directa por ser los primeros cuatro en la clasificación.

El primer equipo en conseguir su boleto fue el Atlas, quienes derrotaron a Tigres 1-0 con gol de Julio César Furch.

El partido que más diferencia de goles tuvo fue el Santos vs Querétaro. El conjunto de la Comarca derrotó fácilmente 5-0 a los Gallos Blancos.

El Toluca dejó fuera al vigente campeón de la Liga MX, el León. Los Diablos Rojos igualaron en tiempo regular por marcador de 2-2, pero en la tanda de penaltis se impusieron 2-4.

Mientras que en el Estadio Hidalgo, el Pachuca remontó el marcador y venció a las Chivas 4-2 para así conformar la fiesta grande del futbol mexicano.

Estos serán los partidos de los cuartos de final del Guardianes 2021:

Cruz Azul vs Toluca

América vs Pachuca

Puebla vs Atlas

Monterrey vs Santos.