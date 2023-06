Queda definido el calendario del torneo Apertura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El próximo torneo Apertura 2023 dará inicio el viernes 30 de junio y parece que será un certamen atípico con la Leagues Cup que interrumpirá a la Liga MX prácticamente un mes.

El torneo que se disputará ante los equipos de la Major League Soccer (MLS) comenzará el 21 de julio y terminará el 19 de agosto, por lo que las Jornadas 4 y 5 se reprogramarán conforme los equipos vayan quedando eliminados del certamen qué se disputará en Estados Unidos.

La Final del Apertura 2023 está programada a disputarse el 17 de diciembre; sin embargo, podría convertirse en navideña en caso de que el León llegue al duelo final de la Liga MX, ya que disputará el Mundial de Clubes en las mismas fechas.



Fechas importantes durante el Apertura 2023

El duelo entre América y Chivas se disputará en pleno Día de Independencia. El Estadio Azteca recibirá el Clásico Nacional el sábado 16 de septiembre.

Un duelo que no es Clásico, pero que se ha convertido en los más esperados por lo suscitado recientemente es el América vs Rayados, el reencuentro entre Águilas y Fernando Ortiz.

· Sábado 2 de septiembre

Cruz Azul vs América.

· Sábado 16 de septiembre

América vs Chivas.

· Sábado 1 de octubre

América vs Pumas.

· Sábado 7 de octubre

Chivas vs Atlas.

· Sábado 28 de octubre

Rayados vs América.