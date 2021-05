Quedan definidas las semifinales del Guardianes 2021

Quedaron definidas las semifinales del Guardianes 2021. Los cuatro equipos clasificados son Cruz Azul, Puebla, Santos y Pachuca. El primer equipo en llegar a esta estancia fue el Puebla después de derrotar en la vuelta al Atlas, en el marcador global empataron 1-1, pero la posición en la tabla (3ro) benefició a los de Nicolas Larcamón.

Por su parte, el Cruz Azul, que perdió 2-1 en la ida ante Toluca, no falló a su afición, que regresó al estadio Azteca, y remontó para vencer 3-1 (4-3 global) a los Diablos Rojos. En la Sultana del Norte, Santos empató contra Rayados, pero su triunfo en la ida le bastó para ser el tercer equipo semifinalista.

Para cerrar las acciones de los cuartos de final, el Pachuca sorprendió al América y los eliminó de la Liguilla. Los Tuzos ganaron 3-1 en el partido de ida, en la vuelta perdieron 4-2. El marcador global favoreció a los hidalguenses por el gol de visitante.

Los cuatro equipos calificados ya se conoces y así se jugarán las semifinales:

Cruz Azul vs Pachuca

Puebla vs Santos