Quedaron listos horarios y fechas para las "semis"

México.- León, Pumas, Cruz Azul y Chivas son los únicos que se mantienen con vida en la Liga MX y buscarán el boleto a la gran final de la competencia.

Miércoles 2 de diciembre: Chivas vs León - estadio Akron (21:05 hrs); Jueves 3 de diciembre: Cruz Azul vs Pumas - estadio Azteca, 21:00 hrs.; Sábado 5 de diciembre: León vs Chivas - estadio León, 21:00 hrs.; Domingo 6 de diciembre: Pumas vs Cruz Azul - estadio CU, 18:30 hrs.

LEÓN-CHIVAS Y PUMAS-CRUZ AZUL, SUS ANTECEDENTES EN LIGUILLAS

Las semifinales del torneo Guardianes 2020 quedaron definidas. Los equipos que disputarán el boleto para el partido definitorio para obtener el título del futbol mexicano serán León, Chivas, Pumas y Cruz Azul.

El líder de la competición, León, eliminó a Puebla en los cuartos de final y su rival en turno serán las Chivas del Guadalajara, quienes dejaron en el camino a su principal enemigo deportivo, el América. Entre los ´Esmeraldas´ y el Rebaño será la primera ocasión que se vean las caras en una serie de eliminación.

La Fiera ha clasificado a las liguillas desde el Clausura 2019, mientras que Chivas regresó a esta fase desde el Clausura 2017, cuando terminó como campeón. Este duelo no tiene antecedentes en torneos cortos.

Por otro lado, Pumas vs Cruz Azul es considerado como uno de los clásicos del futbol mexicano, incluso ya han disputado dos finales. La primera ocasión que se enfrentaron en liguilla fue en la final de la temporada 1978/1979, en la que La Máquina ganó por marcador global de 2-0.

La segunda final que enfrentaron fue en 1980/1981, en la que los felinos se hicieron con el título al derrotar 4-2 global a Cruz Azul. La última vez que ambas escuadras chocaron en semifinales fue en el Clausura 2004, siendo Pumas el vencedor.