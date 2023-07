Querétaro es humillado por el Philadelphia Union en Leagues Cup

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El Querétaro se presentó en la Leagues Cup en lo que ha aparentado ser un "Debut y Despedida", pues el Philadelphia Union no perdonó a los Gallos Blancos y sacó una contundente victoria 5-1.

El festín del equipo de la MLS arrancó a los 30 minutos con gol de Dániel Gazdag, que repitió la dosis nueve minutos después para colocar el 2-0.

Antes de ir al descanso, Nathan Harriel comenzó a darle sensación de goleada al juego al clavar el 3-0 ante unos Gallos que no veían ni por dónde provocarle peligro alguno al rival.

Para el segundo tiempo, de nuevo de penalti, Gazdag amplió la ventaja a 4-0 al 63' con el que firmó su doblete para ser el hombre de la noche en este choque del Grupo L.

La honra queretana llegó al 84 con anotación de Raúl Martín Sandoval, pero ya no había mucho qué hacer.

Eso no impidió que el Union quisiera verse más superior y para sentenciar el compromiso, Jack McGlynn al 89' puso el 5-1 definitivo, que pone a la cabeza del sector al cuadro de Philadelphia con seis puntos; en el fondo, sin unidades ni buen balance en goles, el conjunto de Mauro Gerk.