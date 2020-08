Querétaro vive una "pesadilla" cada que juega de visitante

El Querétaro es un equipo poderoso cuando juega en casa. Ya lo comprobó cuando superó a las potencias de Cruz Azul y América, respectivamente, en el estadio La Corregidora. Pero algo pasa cuando sale de su lugar de confort y pierde.

"No hemos sido el mismo equipo de visita y de local. Fuera nos ha faltado, nos hacen daño en las pocas oportunidades", explicó Alex Diego, entrenador de los Gallos Blancos, tras perder con el Santos (2-1).

Esa ha sido la realidad de los queretanos en el Guardianes 2020, un certamen atípico, ya que la afición no juega al estar ausentes debido a la pandemia de Covid-19.

En casa, los Gallos Blancos tienen dos triunfos, sobre La Máquina (actual líder del torneo) y las Águilas, y un empate con Mazatlán FC; fuera de ella, cuatro derrotas –siete goles en contra y cuatro a favor–.

"Puede ser un tema mental, que no creo pueda ser factor porque los estadios están vacíos. Hay que acatar el problema y mejorar. El jueves tenemos un partido muy duro [contra Toluca], pero es en casa y hay que hacernos fuertes", cerró el joven timonel.