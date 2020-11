¿Quién fue el medallista mexicano, Ernesto Canto?

México.- Ernesto Canto falleció este viernes, por complicaciones de cáncer de páncreas e hígado.

El mexicano representó a nuestro país y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, en los 20 kilómetros de marcha, al cruzar la meta en el Memorial Coliseum

El capitalino fue el octavo tricolor en colgarse una presea dorada y fue uno de los mayores exponentes de nuestro país en la categoría de atletismo.

Canto nació el 18 de octubre de 1959 en la Ciudad de México y destacó en su disciplina desde las categorías juveniles, en los campeonatos infantiles a nivel nacional y, posteriormente destacó en las juveniles al ganar los 10 kilómetros del Centroamericano y del Caribe Juvenil Caracas 1974 y que defendió en Xalapa 1977. En 1983, antes de coronarse en los Juegos Olímpicos, fue reconocido por la Federación Internacional de Atletismo como el mejor en su rama.

El tricolor también destacó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe La Habana 1982, repitió en los Juegos Panamericanos de Caracas, Helsinki 1983 y rompió la marca mundial de la hora en el Grand Prix de Softeland, con recorrido de 15 mil 253 metros.

Antes de su retiro, se llevó los honores en la Copa Randers de Dinamarca (1989), en la Copa de las Naciones en Munich y en los Juegos de la Amistad en Seattle (ambos en 1990)

Fuera de las pistas, colaboró el Comité Olímpico Mexicano y ayudó a jóvenes atletas a cumplir su sueño, como él los hizo.

Hace unas semanas, Canto, a través de sus redes sociales, fue intervenido para seguir su batalla contra el cáncer y aclaró su situación: "Por este conducto quiero agradecer las múltiples muestras de cariño y apoyo que he recibido. Estoy pasando por una situación difícil, pero la estoy enfrentando con fe y determinación. Quisiera pedir comprensión, pues por indicaciones médicas, requiero tranquilidad. Quiero también aclarar que no he solicitado por el momento donadores de sangre, pero si fuera necesario lo haré de su conocimiento. Estaré en contacto por esta vía. No puedo dejar de mencionar lo importante que es mi familia en estos momentos en que su apoyo ha sido fundamental".

Este viernes, murió por

la enfermedad.