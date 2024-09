¿Quién vetó a Faitelson de las peleas del "Canelo"?

Una de las mayores polémicas de este año fue la decisión de veto de David Faitelson en las peleas de Saúl 'Canelo' Álvarez, misma situación que se repitió en el pasado combate contra Edgar Berlanga.

En su programa 'Faitelson Sin Censura' el periodista de televisa reveló que sería responsabilidad de su colega Rodolfo Vargas, a quien le dejó un mensaje directo, tras señalar que el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y Benjamín Salinas "no avalarían" lo hecho por él para vetarlo.

"Según sé, y tal y como lo dijo Saúl Álvarez, no fue él quien ordenó el veto, pero tampoco hizo nada teniendo ese poder por evitarlo. La nota censurada me dice que el veto llegó desde el mismo lugar donde yo trabajé 21 largos años, y donde ayudé a que el boxeo regresara a la televisión abierta y sea un producto muy rentable. Sí, escúchame bien tú, Rodolfo Vargas, 'Jefe' Vargas, te lo digo y te lo repito en tu cara, no eres un periodista, eres un publirrelacionista por así llamarte del Canelo, ¿es la forma de competir? ¿Callar a un periodista para que no opine? Eres una vergüenza, Rodolfo Vargas, estoy seguro que ni don Ricardo, a quien conozco, ni Benjamín avalan este comportamiento tuyo, me das pena" declaró.

El polémico periodista de Televisa, reconocido también por sus críticas al campeón tapatío, señaló la injusticia de violar la libertad de expresión.

"Otra vez, se me negó la credencial para la pelea del Canelo, está bien, para algunos les parece común y corriente aún en EUA, pisotear la libertad de expresión", concluyó.