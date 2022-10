A-AA+

Con la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva por no cumplir objetivos deportivos, Chivas vivirá una reestructuración de cara al Clausura 2023 de la Liga MX, en la que muchos de sus elementos no tendrán más un espacio en el club.

Una muestra de ello, es que a horas de anunciar la salida de Ricardo Peláez, Guadalajara informó también las bajas de dos de sus futbolistas, Jesús Molina y Miguel Ponce.

Una situación que genera mucha expectativa para los aficionados, quienes esperan con los cambios dentro de la institución la llegada de jugadores relevantes y con ello volver a los primeros planos del balompié mexicano.

¿Quiénes son las opciones para reforzar a Chivas en el Clausura 2023?

Alan Pulido - Sporting Kansas City. El atacante del Sporting Kansas City, es uno de los nombres que suenan cada vez que Chivas atraviesa por un mal momento.

El delantero mexicano no pudo tener actividad en la reciente temporada de la MLS por una lesión en su rodilla.

César Montes - Rayados. Una de las zonas de Chivas en el Apertura 2022 que más comentarios negativos fue la defensa, misma que buscaría ser reforzada con César Montes.

Uno de los impedimento para la llegada del central de la Selección Mexicana, es el interés de clubes europeos, que esperarían su participación en Qatar 2022 para hacer una oferta formal.

Jordi Cortizo - Puebla. Uno de los jugadores más destacados del torneo es una de las posibilidades para vestir la camiseta rojiblanca para el próximo torneo.

El actual jugador de la Franja tiene todavía contrato con Puebla hasta 2025.