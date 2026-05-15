Quiñones sigue en plan goleador

DAMMAM.- El futbolista Julián Quiñones continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del futbol árabe, al alcanzar la impresionante marca de 70 participaciones directas de gol desde su llegada.

El delantero mexicano atraviesa un momento sobresaliente, reflejado no sólo en sus números, sino también en su influencia dentro del terreno de juego, donde se ha convertido en un referente ofensivo para el Al Qadsiah.

En su más reciente actuación, Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador durante la victoria 2-0 sobre Al Hazm Rass, que lo coloca como uno de los mejores en lo que va de la actual temporada en la Pro Saudi League. El atacante surgido de los Tigres abrió el camino para su equipo en una jugada a velocidad que lo dejó mano a mano frente a la portería.

El exjugador de equipos en México como Lobos BUAP, Atlas y América, realizó una gran definición, pese a que el arquero le achicó, empujando el balón al fondo de las redes en los primeros minutos del encuentro. Con esta anotación, que además le valió ser nombrado Jugador del Partido, Julián alcanzó los 34 goles en la temporada, consolidándose como el máximo goleador a nivel mundial.

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Julián mantiene así un nivel que lo coloca como una opción firme para integrar la Selección Mexicana de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Además, el atacante tricolor está peleando por el título de goleo local, debido a que en lo que va de esta campaña, alcanzó las 30 anotaciones, colocándose en el segundo peldaño, apenas un tanto abajo del líder, Ivan Toney, del Al-Ahli Saudi.