Vinícius Jr. muestra apoyo a jugador brasileño víctima de racismo

La estrella del Real Madrid Vinícius Júnior se solidarizó este viernes con el delantero del Palmeiras Luighi Hanri, quien sufrió actos racistas durante la noche del jueves por parte de los aficionados de Cerro Porteño en un partido de la Copa Libertadores Sub-20.

Varios aficionados del club paraguayo llamaron "mono" a Luighi y a otros jugadores brasileños durante el partido disputado en Asunción y un hombre, que llevaba un niño pequeño en brazos, hizo gestos simiescos al lado del campo, al paso de un jugador.

"Felicitaciones por el posicionamiento, hermano. Es triste, pero mantente fuerte. Vamos juntos en esa lucha", afirmó en su cuenta de Instagram el delantero merengue, que compartió una publicación con el descargo del palmeirense.

Además cargó contra la Conmebol, la entidad a cargo de estos torneos intercontinentales.

"¿Hasta cuándo, Conmebol? Ustedes nunca hacen nada. NUNCA!!!!! (sic)", sentenció Vini Jr., que logró la primera condena por insultos racistas en la justicia española.

Tras el partido en el que Palmeiras derrotó por 3-0 al equipo de la primera división de Paraguay, Luighi publicó en su Instagram que el "episodio" vivido durante el partido "dejará cicatrices" y que "precisa ser tratado como lo que es: un crimen".

"¿Hasta cuándo? Es la pregunta que espero que no sea necesaria hacer en algún momento. Mientras tanto, seguimos luchando", escribió el delantero de tan solo 18 años.

Hasta el momento, la Conmebol lanzó una breve nota en su cuenta de X en la que "rechaza tajantemente cualquier acto de racismo o discriminación de cualquier tipo" y adelantó que "implementarán las correspondientes medidas disciplinarias, y se están evaluando acciones adicionales en consulta con expertos en la materia".

Ayer, durante el partido, los futbolistas brasileños denunciaron los hechos al árbitro, que decidió no interrumpir el partido.

Al concluir el encuentro, Luighi atendió a la prensa llorando por los insultos, se quejó por la falta de acción de la Conmebol y reprendió a un periodista por no haberle preguntado en la entrevista por las vejaciones.

"¿En serio no me vas a preguntar por eso, me vas a preguntar por el partido?", declaró el brasileño. EFE