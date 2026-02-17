logo pulso
Radiodifusora suiza retira clip tras comentario sobre bobsleigh israelí

El periodista mencionó publicaciones de AJ Edelman y normas del COI, lo que generó reacciones y la eliminación del contenido en el sitio web.

Por AP

Febrero 17, 2026 06:09 p.m.
A
Radiodifusora suiza retira clip tras comentario sobre bobsleigh israelí

MILÁN (AP) — La radiodifusora pública de Suiza retiró de su sitio web un clip de los Juegos Olímpicos de Invierno después de que se criticara el comentario de un periodista durante la actuación de un equipo israelí de bobsleigh.

Comentario polémico en transmisión olímpica

El comentarista citó y aludió a publicaciones pasadas en redes sociales del piloto de bobsleigh AJ Edelman en las que apoyaba el conflicto en Gaza. Stefan Renna también mencionó las normas de elegibilidad del Comité Olímpico Internacional que exigen que los atletas rusos no hayan respaldado públicamente la guerra en Ucrania.

El comentario de dos minutos del lunes también señaló un informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que concluyó el año pasado que Israel cometió genocidio. Israel impugnó esas conclusiones por considerarlas "distorsionadas y falsas".

Reacciones y respuesta del atleta

Edelman respondió al comentario a última hora del lunes con una publicación en redes sociales después de ubicarse 26.º tras dos bajadas en la competencia de bobsleigh de dos hombres.

"Trabajando juntos hacia un objetivo increíble. Porque eso es lo que hacen los israelíes", añadió Edelman. "No creo que sea posible presenciar eso y dar crédito alguno al comentario".

El comentario fue calificado de "más que repugnante" por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en una publicación en las redes sociales.

