ASF detecta pagos en exceso en Tren Interoceánico Línea Z

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Tren Interoceánico presuntamente llevó a cabo más de 81.6 millones de pesos en pagos en exceso en contratos de obras para la corrección de la Línea Z, en la cual se descarriló el tren el pasado 28 de diciembre y en donde murieron 14 personas.

ASF detecta pagos en exceso en contratos de la Línea Z

En el Informe de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría detalló que fiscalizó y verificó la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto "Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z" en donde encontró inconsistencias en los contratos FIT-GARMOP-OP-Z-02-2024, FITGARMOP-OP-Z-07-2024, FIT-GARMOP-OP-Z-25-2024 y FIT-GARMOP-OP-Z-02- 2024.

"Se determinaron pagos en exceso por 81, 634.0 millones de pesos pendientes por aclarar (...) Pagos en exceso por 81, 239.4 millones de pesos, por inconsistencias en el análisis de precios unitarios de concurso, en los contratos de obra pública a precios unitarios números FIT-GARMOP-OP-Z-02-2024, FITGARMOP-OP-Z-07-2024 y FIT-GARMOP-OP-Z-25-2024.

"Pagos en exceso por 394.6 miles de pesos en el contrato de obra pública número FIT-GARMOP-OP-Z-02- 2024, en dos conceptos de obra por diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas contra las realmente ejecutadas y determinadas como resultado de la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre personal de la entidad fiscalizada y de la ASF".

Descarrilamiento en Nizanda y primeras investigaciones

El 28 de diciembre de 2025 se descarriló el tren de la Línea Z del Tren Interoceánico en su paso por Nizanda, Oaxaca, en donde murieron 14 personas y cerca de 100 heridos.

En su primer informe al investigar el hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló exceso de velocidad como motivo del descarrilamiento.